Удари по "Хезболлі" в Бейруті та по ХАМАСу в Тегерані створюють нові ризики.

Цього тижня Іран планував використати інавгурацію нового президента, щоб продемонструвати свою потужну військову коаліцію. Представники ХАМАС, палестинського ісламського джихаду, єменських хуситів і ліванської "Хезболли" зібралися в Тегерані.

Наступного дня Ханія був убитий унаслідок ракетного удару по іранській столиці, в якому ХАМАС одразу ж звинуватив Ізраїль, пише The Wall Street Journal.

Це сталося за кілька годин після того, як ізраїльські військові оголосили, що внаслідок авіаудару по Бейруту було вбито високопоставленого командира "Хезболли".

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Зазначається, що ці два вбивства завдали серйозного удару по Ірану і його самопроголошеній "Осі опору", а також поставили Близький Схід на межу більш масштабної війни.

"Ми стоїмо на порозі великомасштабної ескалації", - вважає науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві Денні Цитринович. За словами джерел, "Хезболла" неодноразово давала зрозуміти, що удар по Бейруту або високопоставленому командиру перетне червоні лінії. Коли Ізраїль перейшов обидві риси, американські та арабські дипломати, які беруть участь у переговорах щодо зниження напруженості, стали турбуватися можливою ескалацією насильства.

Удар по Тегерану, головному спонсору "Хезболли", додає в ситуацію нову і небезпечну змінну. Ізраїль ніяк не прокоментував убивство Ханії.

Неясно, чи вплинуть недавні вбивства на баланс сил. За словами колишнього голови Ради національної безпеки Ізраїлю Яакова Амідрора, Ізраїль готується до можливих атак як усередині своїх кордонів, так і проти ізраїльських і єврейських об'єктів за кордоном. У минулому Іран нападав на ізраїльтян за кордоном, а "Хезболла" - на єврейські установи за кордоном.

Убивство Ханії та вбивство військового командира "Хезболли" Фуада Шукра можуть змінити розстановку сил у Газі на користь тих, хто неохоче погоджується на припинення вогню. Під час конфлікту в Газі були й інші напружені моменти, які вдалося стримати.

Унаслідок ізраїльського удару по Бейруту також було вбито заступника політичного лідера ХАМАСу Салеха аль-Арурі, що призупинило подальше залучення "Хезболли" у війну.

"Я не думаю, що Іран почне війну через убивство лідера ХАМАС так само, як "Хезболла" не відреагувала на убивство Салеха Арурі", - вважає старша аналітикиня по Ізраїлю Міжнародної кризової групи Майрав Зонзейн. Але, за її словами, зараз ми перебуваємо на незвіданій території, "реакція безумовно буде". Але яка, передбачити поки що складно.

Колишній заступник командувача підрозділом ізраїльських збройних сил у Газі Амір Авіві, сказав, що ізраїльські військові досягли становища, за якого вони можуть переключити свою увагу з ХАМАСу в Газі на бойові дії з "Хезболлою" на півночі.

"Найближчими місяцями ми вступаємо в період, коли Ізраїлю необхідно ухвалити стратегічне рішення, від якого залежить, що відбуватиметься на півночі", - сказав він.

Два вбивства, скоєні менш ніж за 24 години, продемонстрували міць розвідки Ізраїлю, показавши, що він може прорвати систему безпеки Ірану і "Хезболли". Це може призвести до хаосу в процесі ухвалення рішень в "Осі опору".

Смерть Ханії - це "гучний удар, нанесений спеціально в Ірані, щоб зганьбити іранців і показати зяючі дірки в їхньому апараті безпеки та розвідки", - каже експерт із Близького Сходу з британського аналітичного центру Chatham House Санам Вакіль.

Деякі ізраїльські політологи припустили, що смерть Ханії і Шукра може дати Нетаньяху можливість покласти край конфлікту з ХАМАСом, аргументуючи тим, що він успішно розправився зі значною частиною керівництва угруповання.

"Нетаньяху домігся того, що війна йде за його планом", - сказала Санам Вакіл. Це дає йому потенційну можливість вести переговори про припинення вогню з позиції сили. Вона додала, що "знадобиться певний час, щоб знову домогтися припинення вогню, тому що очевидно, що ХАМАС, найімовірніше, не захоче сідати за стіл переговорів на цьому етапі.

Ліквідація Ханії та Шукра - деталі

31 липня лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію було вбито у своїй резиденції в Тегерані. Як повідомляє іранське агентство Mehr, разом із Ханією загинув один із його охоронців. За даними ЗМІ, це була атака Ізраїлю.

Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала високопоставленого командира "Хезболли" Фуада Шукра (також відомого як Саїд Мухсін) унаслідок удару по Бейруту у вівторок, 30 липня.

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