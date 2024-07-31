'Кров нашого народу має ціну': Ізраїль ліквідував командира 'Хезболли'

Це сталося внаслідок вчорашнього удару по Бейруту, завданий силами ЦАХАЛу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала високопоставленого командира "Хезболли" Фуада Шукра (також відомого як Саїд Мухсін) внаслідок удару по Бейруту у вівторок, 30 липня.

Про ліквідацію топ-бойовика оголосив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у соціальній мережі X (раніше Twitter). Шукр був ліквідований внаслідок цілеспрямованого удару в Бейруті. Він був головою стратегічного підрозділу угрупування, старшим військовим радником лідера "Хезболли" Хасана Насралли. За даними ЦАХАЛу, саме він відповідав за сучасне озброєння "Хезболли", включаючи ракети різних типів та безпілотники.

"На руках Фуада Шукра "Саїда Мухсіна" кров багатьох ізраїльтян. Сьогодні ввечері ми показали, що кров нашого народу має ціну, і що немає місця, недосяжного для наших сил у цьому відношенні", - заявив Галлант. Відео дня

Що передувало

Як писав УНІАН, минулої суботи по Голанським висотам, які де-факто контролює Ізраїль, було завдано ракетного удару. Він прийшовся на стадіон, де грали діти. 12 з них загинули. Ізраїль звинуватив в ударі ліванське проіранське угруповання "Хезбола", яке систематично обстрілює північ Ізраїля впродовж багатьох місяців. У "Хезболі" кажуть, що ракета була не їхня, а когось іншого.

В уряді Ізраїля заявили, що цим ударом "Хезбола" поставила на порядок денний питання про повномасштабне вторгнення армії Ізраїлю в Ліван. Також Ізраїль розпочав серію повітряних та артилерійських ударів по об’єктах "Хезболи" у південному Лівані.

Ввечері 30 липня Ізраїль завдав удару по ліванській столиці місту Бейрут в якості помсти за вбивство ізраїльських дітей внаслідок ракетної атаки "Хезболи".

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