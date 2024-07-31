'Не думаю, що війна неминуча': Остін прокоментував напруженність на Близькому Сході

Очільник Пентагону попередив, що у разі нападу на Ізраїль США допоможуть йому захищатися.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував напруженність на Близькому Сході. Він вважає, що широкомасштабна війна не є неминучою, але у разі нападу на Ізраїль Вашингтон допоможе його захистити.

"Я не думаю, що війна неминуча. Я цього не відкидаю. Я думаю, що завжди є місце і можливості для дипломатії", – сказав він журналістам під час візиту на Філіппіни, цитує Reuters.

Очільник Пентагону зазначив, що події вздовж північного кордону Ізраїлю викликають занепокоєння.

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"Знову ж таки, ми збираємося зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що це не переросте в ширший конфлікт в усьому регіоні", – додав міністр оборони США.

Остін також віжповів, "якщо на Ізраїль нападуть, ми, безумовно, допоможемо захистити Ізраїль", але пріоритетом буде деескалація напруженості.

Останні події на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, 31 липня лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані. Як повідомляє іранська агенція Mehr, разом з Ханією загинув один з його охоронців. За даними ЗМІ, це була атака Ізраїлю. Країна це не коментує.

Минулої суботи по Голанським висотам, які де-факто контролює Ізраїль, було завдано ракетного удару. Він прийшовся на стадіон, де грали діти. 12 з них загинули. Ізраїль звинуватив в ударі ліванське проіранське угруповання "Хезбола", яке систематично обстрілює північ Ізраїля впродовж багатьох місяців. У "Хезболі" кажуть, що ракета була не їхня, а когось іншого.

В уряді Ізраїля заявили, що цим ударом "Хезбола" поставила на порядок денний питання про повномасштабне вторгнення армії Ізраїлю в Ліван. Також Ізраїль розпочав серію повітряних та артилерійських ударів по об’єктах "Хезболи" у південному Лівані.

Ввечері 30 липня Ізраїль завдав удару по ліванській столиці місту Бейрут в якості помсти за вбивство ізраїльських дітей внаслідок ракетної атаки "Хезболи". Було ліквідовано командира "Хезболли".

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