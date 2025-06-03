Екс-стратег Білого дому засудив Грема за активну підтримку України.

Колишній головний стратег Білого дому Трампа Стів Беннон заявив, що сенатор Ліндсі Грем, один із найзатятіших прихильників Києва в Конгресі, має бути "заарештований", якщо він не припинить їздити за кордон і "розпалювати ситуацію" в Україні.

Як пише The Hill, при цьому Беннон висловив своє розчарування приголомшливою атакою України з використанням безпілотників на російські аеродроми. Він заявив, що Білий дім має засудити цей удар і вжити жорстких заходів проти дипломатії Грема.

"Білий дім повинен негайно засудити це, припинити будь-яку підтримку і сказати Ліндсі Грему, щоб він повертався додому, інакше ми заарештуємо вас, коли ви повернетеся додому. Ви все розпалюєте", - заявив Беннон.

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При цьому він звинуватив Грема у співпраці з українським президентом Володимиром Зеленським за спиною президента США Дональда Трампа.

"Ліндсі Грем там каже: "Гей, забудьте про Трампа. У мене є Палата представників і Сенат. Ми це приймемо. Ви побачите щось за кілька днів", - сказав Беннон, маючи на увазі законопроєкт, який просуває Грем, про запровадження санкцій проти Росії та країн, які купують її продукцію.

Раніше Грем похвалив "винахідливу" українську атаку по військових аеродромах РФ.

"Завжди винахідлива Україна використовувала креативну тактику ведення війни з використанням безпілотників, щоб успішно атакувати російські бомбардувальники і військові об'єкти, які використовуються для вбивства українських громадян і знищення їхньої країни", - написав він на соціальній платформі X.

Грем наполягає на санкціях проти Росії

Ще в березні сенатор Ліндсі Грем презентував законопроєкт, згідно з яким США обкладуть 500-відсотковим митом усі товари, що поставляються до Америки з країн-покупців російської нафти і газу.

Днями автор цього законопроекту сенатор Ліндсі Грем побував у Києві та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після цього він заявив журналістам, що Конгрес США може взятися за розгляд цього законопроєкту вже поточного тижня.

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