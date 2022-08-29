У Міноборони хочуть, щоб якомога більше людей вміли поводитися зі зброєю.

Вже більше 13 000 жителів Польщі записалися на добровільну основну військову службу.

Про це розповів Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі TVP Info.

Він очікує, що в найближчі тижні це число може зрости.

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"Сподіваємося, що у вересні, жовтні та листопаді таких заявок побільшає. Цього року ми підготували 15 000 місць. При необхідності знайдемо ще. Ми хочемо, щоб якомога більше людей були навчені, вміли поводитися зі зброєю, були добре організовані", - зазначив Блащак.

Введення добровільної основної військової служби в Польщі дозволить збільшити чисельний склад армії до 300 тисяч і ефективно вести навчання резервістів.

Пройти її може будь-який громадянин Польщі, ніколи раніше не служив в армії.

Як повідомляв УНІАН, Польща вже побудувала стіну на кордоні з Білоруссю. Крім того, країна хоче побудувати систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації влада Польщі пообіцяла Україні підтримувати її до кінця війни.

Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що вони надали Україні допомогу на суму понад 10 мільярдів злотих.

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