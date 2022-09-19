Влада пояснила цей крок тим, що Білорусь також бере участь у війні проти України та створює проблеми на кордоні.

Влада Литви розглядає заборону на в'їзд в країну для громадян Білорусі з туристичними шенгенськими візами.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає Kauno diena.

"Це питання знаходиться на розгляді, йдуть обговорення і, мабуть, якесь рішення буде прийнято в той чи інший момент. Я дуже чітко бачу, що білоруський режим теж бере участь у бойових діях, проводячи гібридну атаку з нелегальними мігрантами проти Литви. Я думаю, що є дуже і дуже серйозні аргументи для включення і Білорусі", – сказала глава МВС Литви.

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За її словами, мета полягає в тому, щоб домовитися "на регіональному і навіть європейському рівні".

"Моя особиста позиція, вона принципова, але, як ви розумієте, необхідно знайти регіональний консенсус, а потім вжити цих заходів, щоб вони були ефективними і дієвими", – сказала Білотайте.

Як передає Delfi, коментуючи введений з сьогоднішнього дня посилений контроль за в'їздом росіян, глава МВС Литви зазначила, що в країну впускатимуть тільки тих, хто відповідає низці критеріїв. Це особи, які приїжджають з гуманітарних причин, борці з кремлівським режимом, дисиденти, які проїжджають транзитом, особи, які здійснюють міжнародні перевезення, особи, у яких є візи з тривалим терміном дії або вид на проживання. У всіх інших випадках прикордонники будуть приймати рішення про пропуск індивідуально.

"Як відомо, йде жорстока війна, її організувала Росія проти України. Ми бачимо, що Росія як держава непрогнозована, агресивна, 3/4 її громадян підтримують такі дії своєї країни. Неприйнятно, щоб підтримуючі війну росіяни вільно подорожували по світу, Литві, ЄС", - сказала глава МВС Литви.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня глави МЗС ЄС призупинили дію Угоди про спрощення візового режиму з РФ. Повної заборони на видачу туристичних віз росіянам в ЄС не ввели. Країни ЄС зможуть самостійно регулювати допуск росіян на свою територію.

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