Недосвідченість нового керівника Британії дала американцям змогу ветувати використання навіть британської зброї.

Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території РФ західними ракетами через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow, пише британська The Telegraph.

Автор публікації Кон Кафлін зазначає, що президент України Володимир Зеленський під час вересневого візиту до США не зміг домогтися зняття обмежень на використання західних ракет проти Росії. Однак сама необхідність випрошувати у Джо Байдена такий дозвіл, за словами Кафліна, є наслідком "некомпетентності" нового британського прем’єра Кіра Стармера.

Журналіст нагадав, що ракети Storm Shadow Україна отримала ще від попереднього британського уряду. Тоді британці дозволили бити цими ракетами по Криму, начебто не питаючи дозволу в США.

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"Попри те, що [британські] ракетні системи покладаються на американські системи відстеження та наведення, міністри-консерватори лише повідомили США про використання ракет, а не запитали дозволу Вашингтона на нанесення ударів", – пише Кафлін.

Новий британський прем’єр Кір Стармер, який прийшов до влади цього літа, хоча і взяв курс на подальшу підтримку України, виявився незграбним у ролі керівника держави, вважає журналіст. Жертвою політичної недосвідченості Стармера, ймовірно, і стала Україна у питанні ракетних обмежень.

"Ставши прем’єр-міністром, він створив новий прецедент, спершу попросивши в американців дозволу на використання системи озброєнь, тим самим дозволивши Вашингтону накласти вето на їх використання, якщо воно не відповідатиме політичним цілям адміністрації Байдена. У результаті українці тепер мають запаси зброї Storm Shadow, але не можуть її використовувати", – пише журналіст.

Обмеження на глибокі удари по РФ: останні новини

Як писав УНІАН, глибокі удари по території РФ є центральним пунктом "Плану перемоги", який президент Володимир Зеленський у вересні возив до США. Оскільки зняти обмеження на використання західної зброї не вдалося, Київ продовжить наполягати, вважають оглядачі.

За підрахунками військових експертів, якщо зняти обмеження на глибокі удари по РФ, то просто зараз потенційними цілями можуть стати більше 300 військових об’єктів Росії.

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