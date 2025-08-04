'Людина, яка забрала мільйони життів': ймовірна донька Путіна відріклася від нього

Багато років Луїза не показувала повністю своє обличчя у соцмережах, але вона вперше виклала відкриті селфі.

Луїза Розова, яку називають донькою російського диктатора Володимира Путіна вперше поділилася своїми фотографіями та опосередковано розкритикувала главу Кремля.

Як пише BILD, Луїза Розова досі вела непублічний спосіб життя, але рапттом почала відкрито говорити про свою сім'ю та життя у французькій еміграції.

Діввчина народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі як Єлизавета Кривоногих. Її мати - ймовірна коханка Путіна, яка після народження дівчинки раптово розбагатіла. Луїза закінчила художню академію в Парижі, організовувала антивоєнні виставки, але ніколи не коментувала війну в Україні та можливий родинний зв'язок з Путіним. У її свідоцтві про народження порожня графа "батько", але зазначено по-батькові "Володимирівна".

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Багато років Луїза не показувала повністю своє обличчя у соцмережах, але вона вперше виклала відкриті селфі і написала в одному з постів:

"Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє"

При цьому дівчина не згадує безпосередньо ім'я Путіна у своїх публікаціях.

Російська опозиція неодноразово критикувала Луїзу за публічне життя в з елементами розкоші. Дівчина публікувала фото у дизайнерському одязі, літала приватними літаками, працювала діджеєм у модних клубах. У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Розова залишила Росію. Про вимушену еміграцію дівчина висловилася так:

"Я не можу пройтися улюбленим Петербургом. Не можу побувати в улюблених місцях та закладах".

Втім, вона не згадала про страждання українських та російських сімей у цій війні.

За межами Росії їй продовжували нагадувати про минуле. Зокрема, у червні російська художниця в еміграції Настя Родіонова відмовилася від співпраці з паризькими галереями, де антивоєнне мистецтво курувала Розова. Луїза вперше відреагувала на це:

"Я справді винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує мене?"

У паризькій еміграції Луїза Розова намагається змінити свій імідж. У Instagram вона засуджує війну в Україні та критикує культ брендів, властивий дітям еліти.

Луїза Розова - що відомо про позашлюбну доньку Путіна

Як повідомляв УНІАН, позашлюбна донька Володимира Путіна, яка навчалася в Парижі, залишилася жити у Франції і тепер працює в художній галереї, де виставляються українські та антивоєнні російські художники.

З'ясувалося, що мати Лізи, Світлана Кривоногих, ще в 1990-ті роки була близько знайома з Володимиром Путіним, який тільки піднімався кар'єрно-політичними сходами до влади. У 2003 році Світлана народила доньку від невідомого чоловіка. І після цього жінка, яка до того працювала прибиральницею, почала стрімко багатіти і швидко перетворилася на мільярдерку.

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