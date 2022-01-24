Лукашенко звинуватив українську сторону в тому, що це вона першою почала стягувати війська до білоруського кордону.

Олександр Лукашенко заявив, що перекине на кордон з Україною "цілий контингент білоруської армії", бо нібито "українці почали стягувати туди війська".

Про це він заявив на зустрічі з главою Держприкордонкомітету Білорусі, передає телеграм-канал Пул Першого.

Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія "давно оголосили" про плани провести спільні військові навчання на кордоні з Україною.

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"Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії... І тут це не пов'язано ні з якою окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон", - пояснив Лукашенко.

За його словами, слід звернути увагу на концентрацію військ не тільки на кордоні Латвії, Литви, Польщі, а й України.

"Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію, навіщо", - сказав він.

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