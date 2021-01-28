Він також прокоментував розслідування Навального про палац Путіна.

Олександр Лукашенко прокоментував протести в Росії і висловився про російського опозиціонера Олексія Навального.

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Слова Лукашенка на нараді з питань вдосконалення законодавства наводить "БЕЛТА".

Зокрема, він пов'язав протести в РФ з протестами проти себе в Білорусі. За ними нібито стоять іноземні сили.

«Я неодноразово говорив, що Білорусь їм потрібна як трамплін для атаки на Російську Федерацію. Ми наводили безліч фактів", - сказав Лукашенко.

У цьому контексті він згадав розслідування Навального про корупцію в РФ.

"Ось ці всі розслідування німецького протестуна, що втік, але був прийнятий назад в Росію - це тільки початок", - висловився Лукашенко.

Прокоментував він і фільм Навального про палац Путіна.

"Випустили в Німеччину (захотів там лікуватися), і в цей час, будучи в несвідомому стані, склепав двогодинний фільм. Що, люди цього не розуміють? Притому я за змістом нічого не говорю і говорити не збираюся. Я не досліджував жодних фактів. Я просто кажу: для того щоб вести цю боротьбу, треба самому бути поза підозрами", - уклав Лукашенко.

Протести в Росії через арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

23 січня в РФ проходили акції на підтримку Навального. Силовики затримали понад три тисячі осіб по всій Росії. Це рекордна кількість затриманих на мітингах за всю історію сучасної РФ.

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Автор: Дмитро Захаров