Глава держави додав, що було б "великою помилкою" дозволити Росії знову використати Білорусь як плацдарм для нападу на Україну.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Білорусь не вступить у війну проти України.

Про це глава української держави заявив в інтерв'ю BBC, реагуючи на заяву білоруського диктатора щодо готовності вести війну разом із російськими військами зі своєї території.

"Сподіваюся, [Білорусь] не вступить [у війну]. Якщо це станеться, ми будемо боротися і виживемо", - сказав Зеленський.

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Він також наголосив, що було б "великою помилкою" дозволити Росії знову використати Білорусь як плацдарм для вторгнення в Україну.

Війна в Україні - участь Білорусі в агресії на боці Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну на боці Росії, але тільки в одному випадку. Диктатор наголосив, що це стосується не тільки України, але й інших сусідніх країн.

Водночас, Лукашенко закликав закінчити війну в Україні і почати "говорити про мир". Він також звинуватив Захід в ескалації і заявив, що США не хочуть дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року російські війська розпочали частину свого повномасштабного вторгнення з Білорусі. Вони рухалися на південь до столиці України Києва, але отримали відсіч і, зазнавши великих втрат, були змушені відступити наприкінці березня.

За даними українських прикордонників, на території Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їхня кількість періодично змінюється. Українська розвідка вважає, що наразі загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. А Олександр Лукашенко водить російського лідера Володимира Путіна за ніс, обіцяючи підтримку.

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