До участі запрошено керівництво військових і силових структур.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко сьогодні "вручить генеральські погони". Раніше повідомлялося, що він також відповість на запитання журналістів.

У "події", як пише агентство "Белта", візьмуть участь керівництво військових і силових структур, спецпідрозділів, а також керівники ЗМІ, політологи і журналісти.

"Розмова очікується серйозна. З відповідями на ті самі питання, які в повітрі і в суспільстві", - повідомляє близький до прес-служби Лукашенка телеграм-канал "Пул першого".

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У ході виступу він заявив, що ним "було віддано всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність".

"Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що батьківщина одна. Наше покоління проходить своє випробування на міцність. Нам випала місія зберегти мир, завойований мільйонами життя героїв, наших батьків і дідів. Це означає тільки одне - ми повинні бути сильнішими за ту загрозу, яка знову нависає тінню над нашою землею", - сказав він.

Лукашенко заявив, що немає кольорових революцій, якщо для цього в країні немає причин.

"Ви все читаєте закиди на мою адресу: 30 років я готуюся до війни. Тому ми сьогодні живемо під мирним небом", - додав диктатор.

"Враховуючи роль Білорусі у вирішенні цієї ситуації, повинен у цьому колі сказати кілька слів про те, що трапилося, і пояснити нашу позицію та прийняті рішення. Особливо у світлі останніх вкидань та інсинуацій, які все більше і більше з'являються, особливо в російських засобах масової Тим більше що і наші швидкі наші заметушилися. Правда, фальстарт стався. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. Встигли навіть опублікувати чергові заклики і плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій "озброєного заколоту": треба ж звітувати" , – сказав Лукашенко.

Виступ Путіна і Лукашенка

Напередодні ввечері "Пул першого" анонсував виступ Лукашенка - приблизно в той же час, коли Дмитро Пєсков пообіцяв, що Путін зробить "ряд важливих заяв" з Кремля. Незабаром виступ Лукашенка перенесли на 27 червня.

Путін виступив зі зверненням до росіян, в якому назвав найманців з приватної військової компанії "Вагнера" патріотами РФ. Звернення тривало близько п'яти хвилин. До цього рупор Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що слова Путіна "без перебільшення, визначать долю Росії".

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