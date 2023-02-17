Лідери РФ та Білорусі провели переговори в путінській резиденції в Ново-Огарьово, яка знаходиться в Московській області, й обговорили відразу кілька тим. Зокрема, оборону та безпеку.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін зустрілися в Московській резиденції глави Кремля в п'ятницю, 17 лютого, щоб знову "перемити кістки" Заходу й обговорити спільне протистояння "миролюбним країнам" (як зазначив Лукашенко).

Зустріч диктаторів транслювали російські держканали. Переговори Путіна й Лукашенка почалися з курйозного моменту. У відповідь на подяку Путіна з приводу свого приїзду у РФ, Лукашенко закотив очі й заявив, що у нього не було вибору.

"Ніби я міг не погодитися [приїхати]", - сказав він.

Після цього Путін почав "сипати" компліментами Лукашенку, нервово постукуючи ногами по підлозі.

"Ну ми всі зайняті люди, справ вистачає і вдома. Вчора, до речі, дивився вашу прес-конференцію...Я поділяю ваші позиції і підходи", - заявив Путін.

Під час переговорів політики обговорили кілька тим й традиційно розкритикували західні санкції, заявивши про їх марність.

"Оборот товарами й послугами у нас в минулому голу безпрецедентний - 50 млрд доларів або близько 44, як ви сказали, по товарах, і ще послуги", - заявив Лукашенко.

Також він зазначив, що по дорозі на зустріч до Путіна йому доповів посол про те, що російські компанії зробили замовлення у білоруських айтішників на більш ніж 300 млн доларів. У цьому контексті він заявив, що Заходу не вдалося їх з Путіним "затиснути".

"Навіть тут "миролюбним країнам", не вдалося нас так затиснути, щоб кращі уми, як вони говорили, втекли з наших країн", - сказав білоруський диктатор.

Відзначимо, що раніше Путін повідомив, що на зустрічі з Лукашенком має намір обговорити, крім економіки, питання безпеки й військового співробітництва.

Вже безпосередньо під час переговорів Лукашенко згадав, що всі домовленості з питань оборони та безпеки, які сторони обговорювали приблизно три місяці тому в Сочі - виконані Мінськом на сто відсотків.

"Все про що ми домовлялися з вами свого часу, зовсім недавно - місяці три тому, по обороні й безпеці білоруська сторона виконала на сто відсотків за підсумком минулого року. Сто відсотків! І навіть більше зробили, я потім вам розповім в цьому плані, що робиться...",- сказав Лукашенко.

У цьому контексті він згадав сферу мікроелектроніки, в якій РФ і Білорусь були "дуже сильно зав'язана на імпорті", попросивши Путіна "не переживати".

"Сьогодні фахівці кажуть: "не переживайте, передайте Володимиру Владимровичу, що ми виконаємо все необхідне. Ну може трохи габарити будуть більше, але найближчим часом ми знаємо куди йти, і що робити". Це найголовніше, що люди розуміють", - сказав Лукашенко.

Скандальна прес-конференція Лукашенко

Зазначимо, що Володимир Путіна висловився позитивно про "погляди Лукашенка", говорячи про його вчорашню прес-конференцію для білоруських ЗМІ.

Нагадаємо, що тоді самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну на боці Росії, але тільки в одному випадку. Він заявив, що це можливо, якщо з України: "хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей".

На це відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що навіть у такому випадку українці боротимуться до кінця і виживуть.

Вас також можуть зацікавити новини: