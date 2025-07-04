Відтоді, як Ізраїль почав свої атаки на Іран, його стосунки з МАГАТЕ і його генеральним директором Рафаелем Гроссі різко погіршилися.

Атомний спостерігач ООН (МАГАТЕ) заявив, що його інспектори, які залишилися в Ірані, залишили країну, що ще більше посилило затемнення навколо ядерної програми Тегерана. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що інспектори були відкликані з Ісламської Республіки через новий закон, ухвалений Тегераном, який потенційно може криміналізувати міжнародний ядерний моніторинг. Відкликання, ймовірно, викличе швидкі закиди з боку західних урядів, які закликали Тегеран дозволити відновлення візитів МАГАТЕ після припинення вогню в ізраїльсько-іранській війні.

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що всі його фахівці благополучно залишили Тегеран у п'ятницю і вирушили до Відня, де базується агентство, додавши, що "вкрай важливо" відновити переговори з Іраном "якомога швидше".

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Важливо, що рішення МАГАТЕ про вихід з Ірану ухвалили наступного дня після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна продовжить співпрацю з агентством, що викликало питання про сферу дії та правовий статус закону. Згідно із законодавством, співпраця з МАГАТЕ була припинена до перегляду через три місяці.

Відтоді, як Ізраїль почав свої атаки на Іран, його стосунки з МАГАТЕ та його генеральним директором Рафаелем Маріано Гроссі різко погіршилися.

Іранські офіційні особи звинуватили МАГАТЕ у співучасті в ізраїльських атаках, заявивши, що його останній звіт надав Ізраїлю привід для бомбардування Ісламської Республіки. У статті сказано:

Побоювання з приводу безпеки серед жменьки інспекторів, що залишилися в Тегерані, посилилися останніми днями після закликів Ірану спробувати покарати Гроссі. Спостерігачі МАГАТЕ вже виписалися зі свого офіційного готелю і переїхали в невідоме місце. Їхній від'їзд збігся з першим днем, коли іранський повітряний простір було відкрито для комерційних рейсів за три тижні".

Важливо, що 274 спостерігачі МАГАТЕ, акредитовані для проведення інспекцій, перевіряли місцезнаходження 409 кілограмів іранського урану майже бомбової якості, яке зараз невідоме. Уперше відтоді, як Іран почав збагачувати уран два десятиліття тому, ядерні інспектори МАГАТЕ, які провели майже 500 інспекцій в Ісламській Республіці торік, були змушені покинути країну.

Посланець Тегерана у Відні заявив, що удари Ізраїлю і США завдали непоправної шкоди Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, міжнародній угоді, що дозволяє державам, які не володіють зброєю, отримувати доступ до ядерних технологій в обмін на інспекції МАГАТЕ.

Зазначається, що щоб допомогти запобігти новому нападу, Іран може використати невизначеність щодо місцезнаходження свого високозбагаченого урану, щоб спробувати диктувати хід подій. Щоб США та Ізраїль дізналися про стан і місцезнаходження запасів, необхідно буде провести фізичні інспекції та перевірки, найімовірніше, за допомогою узгодженого доступу для МАГАТЕ.

Робота МАГАТЕ в Ірані

Раніше гендиректор Гроссі заявив, що МАГАТЕ більше не матиме доступу до ядерних об'єктів Ірану. Крім того, Тегеран не дозволить встановлювати там камери.

За словами віце-спікера парламенту Ірану Хамід Реза Хажі Бабаї, рішення Ірану пов'язане з "виявленням конфіденційних даних про об'єкти в документах, отриманих від ізраїльського режиму".

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