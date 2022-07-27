Він назвав війну РФ проти України війною за території, які, як досі думали, вже зникли з європейського континенту.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію "однією з останніх імперських колоніальних держав" у сучасному світі, говорячи про її війну проти України.

Виступаючи на брифінгу, в рамках африканського турне, Макрон порівняв вторгення Росії в Україну з імперськими війнами минулих сторіч, повідомляє Le Figaro.

"Це війна за території, які, як досі думали, вже зникли з європейського континенту. Це війна, як на початку ХХ, у ХІХ сторіччі", - сказав Макрон.

"Росія - одна з останніх колоніальних імперій… і вирішила вторгнутися у сусідню країну щоб відстоювати свої інтереси" - заявив французський президент.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що війна в Україні завершиться до кінця року. За його словами, Росія не може і не має виграти. Він запевнив, що підтримка України та санкції проти РФ діятимуть стільки, скільки потрібно.

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