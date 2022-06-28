За словами французького лідера, підтримка України та санкції проти РФ діятимуть стільки, скільки потрібно.

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця року. За його словами, Росія не може і не має виграти.

Про це Макрон заявив під час спілкування з пресою на полях саміту G7.

"Росія не може і не повинна вигравати. Наша підтримка України та наші санкції проти Росії триватимуть стільки, скільки потрібно, і з необхідною інтенсивністю - найближчі тижні та місяці. Я думаю, що можна привітати хоробрість українського президента, українців та їхньої армії. Що стосується мети кінця року, минуло 4 місяці війни, кінець року ще далеко. Але ніхто не підпишеться під тим, що війна закінчиться найближчими тижнями або місяцями. Я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця року. З упевненістю, що Росія не може і не має виграти", - заявив Макрон.

Французький лідер зауважив, що єдина мета агресії Росії - скорочення території України. Він додав, що санкції проти країни-агресора будуть продовжені, а європейська підтпримка України триватиме стільки, скільки потрібно.

"Ми продовжимо санкції, продовжимо підтримувати Україну та її людей, щоб здобути повну перемогу України та переговорів у той час і на тих умовах, які оберуть самі українці", - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року.

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