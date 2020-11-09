За словами Колеснікової, їй погрожували високопоставлені чиновники МВС Білорусі.

Представник білоруської опозиції Марія Колеснікова, яку два місяці тому викрали в Мінську, розповіла, як це відбувалося.

Про це повідомляє TUT.by.

За її словами, після викрадення її відвезли і силою затягли в кабінет начальника управління по боротьбі з оргзлочинністю МВС Білорусі Миколи Карпенкова. Той, за словами активістки, кричав, ображав і залякував її.

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"У його кабінеті "бесіда" відбувалася з двома іншими панами: Геннадієм Казакевичем, першим заступником міністра внутрішніх справ і Андрієм Павлюченком, начальником ОАЦ. Вони поставили ультиматум: я їду з країни і з-за кордону роблю, що хочу, Або мене вивезуть - живу або по частинах. Зламають пальці, закриють на 25 років на зоні, де я буду шити сорочки силовикам. Бесіда тривала пару годин з перервою на "відпочинок" в камері одиночці", - розповідає Марія Колеснікова.

Після її перевезли в СІЗО білоруського КДБ. Там опозиціонерку обшукали і помістили в камеру-одиночку. Через кілька годин пройшла ще одна "бесіда" - вона тривала до пізньої ночі.

"Серед безлічі питань їх цікавила інформація про мене, Хто автор текстів, чому я стверджую про фальсифікації, на яких підставах стверджую, що Тихановська перемогла, чи організовувала я несанкціоновані масові заходи, чи намагалася перешкодити роботі держорганів, чи пов'язана я з Нехта (найбільший опозиційний Телеграм-канал в Білорусі, - УНІАН) і цілі Координаційної ради. Чи розумію я що відповідальність за побитих, убитих лежать на мені, а не на тих, хто віддавав накази. Вони дійсно вважають, що існують "ляльководи", що ззовні хтось намагається вплинути на ситуацію в Білорусі, а ті хто виходять на вулицю - злочинці, а не мирні білоруси", - розповіла вона.

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Колеснікова зізнається, що боялася потрапити до в'язниці, де її могли вбити.

"Я не шкодую ні на хвилину про своє рішення залишитися. Не боюся кримінальної справи, в'язниці, і абсолютна впевнена, що боятися повинні ті, хто скоює злочини... Я відповідаю за всі свої слова і можу в подробицях описати всі кабінети, коридори, приміщення в яких я перебувала. Готова впізнати всіх учасників подій, що сталися зі мною 07.09.2020-08.09.2020", - сказала вона, додавши, що подала заяви на дії силовиків у Слідчком і Генпрокуратуру Білорусі.

Колеснікову викрали: що відомо

Троє членів Координаційної ради опозиції - Марія Колеснікова, Іван Кравцов і Антон Родненков - 7 вересня були захоплені невідомими в Мінську, їх місцезнаходження більше доби залишалося невідомим.

8 вересня Кравцов і Родненков розповіли на прес-конференції в Києві, що їх схопили напередодні, перевозили з однієї будівлі в іншу з мішками на голові і допитували, після чого запропонували покинути країну. Вони погодилися виїхати разом з Колесніковою, проте коли машина прибула до білорусько-українського кордону, Колеснікова відмовилася його перетинати.

9 серпня стало відомо, що Колеснікова виступає підозрюваною у справі про "публічні заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці".

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Автор: Юрій Годован