На ці потреби витратять 1,6 мільярла фунтів стерлінгів.

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 1,6 мільярда фунтів стерлінгів. На ці гроші профінансують виробництво 5 тисяч ракет ППО, заявив британський прем'єр Кір Стармер, якого цитує The Guardian.

Так, Стармер заявив, що на додаток до позики в розмірі 2,2 мільярда фунтів стерлінгів, оголошеної вчора, Британія надає ще 1,6 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування Україні. На ці гроші Київ може "купити понад 5000 ракет протиповітряної оборони". Ракети виготовлятимуть у британському Белфасті.

"Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду на зразок "Мінська", яку Росія може легко порушити", – сказав Стармер.

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Британський лідер переконаний, що надання Україні "якомога сильнішої позиції" дасть змогу вести переговори з РФ з позиції сили, тому "ми подвоюємо нашу підтримку".

За словами британського очільника, європейські лідери також погодилися посилити економічний тиск на Росію, і вони наполягатимуть на тому, що Україна має бути за столом будь-яких мирних переговорів.

При цьому Лондон має намір зібрати "коаліцію бажаючих", яка забезпечить виконання будь-якої мирної угоди. Британія збирається взяти на себе провідну роль у цій коаліції.

"Ми будемо розвивати коаліцію бажаючих захистити угоду в Україні та гарантувати мир. (...) Сполучене Королівство готове підтримати це чоботами на землі та літаками в повітрі разом з іншими", - заявив він.

За словами Стармера, "кілька країн" готові приєднатися до коаліції бажаючих, але вони мають оголосити про це самостійно.

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