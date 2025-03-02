Урсула фон дер Ляєн однією з перших дала свій коментар після саміту в Лондоні.

Європі необхідно перетворити Україну на "сталевого дикобраза", непридатного для поглинання потенційними загарбниками, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після саміту щодо України в Лондоні. Зокрема, вона сказала те саме, що і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон: "Ми повинні терміново переозброїти Європу".

Вона заявила, що лідери провели "гарне і відверте обговорення", під час якого обговорили, яких заходів необхідно вжити, щоб поставити Україну в позицію сили, пише The Guardian. Крім того, фон дер Ляєн підкреслила, що Україні необхідні "всеосяжні гарантії безпеки", а Європі - збільшити інвестиції в оборону на тривалий термін, оскільки це безпосередньо стосується питання безпеки Європейського Союзу.

"Ми живемо в складній геостратегічній обстановці, і нам потрібно бути готовими до найгіршого, а значить, нарощувати оборону", - зазначила вона.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на саміті були присутні багато учасників, включно з прем'єр-міністрами Польщі, Швеції, Чехії, Норвегії, Данії, Канади, Нідерландів, Фінляндії та Іспанії, а також генеральним секретарем НАТО, президентом Франції, канцлером Німеччини, президентом Європейської комісії тощо.

Крім того, Велика Британія за результатами саміту заявила про надання Україні 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони. "Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого", - сказав Стармер.

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