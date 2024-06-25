Рішення може бути ухвалено на засіданні Північноатлантичної ради.

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу готові обрати Марка Рютте новим Генеральним секретарем НАТО.

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів. За їхніми даними, вже 26 червня посли 32 країн НАТО офіційно оберуть заміну Єнсу Столтенбергу. Як відомо, термін його повноважень закінчується 1 жовтня.

"У середу НАТО офіційно ухвалить рішення призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте своїм наступним керівником, оскільки на порозі вирує війна в Україні, а над майбутнім ставленням США до трансатлантичного альянсу нависла невизначеність", - пише видання. Відео дня

Рютте стане новим генсеком НАТО

Минулого тижня Єнс Столтенберг назвав прем'єра Нідерландів сильним кандидатом на його посаду, зазначивши, що вони близькі до узгодження його кандидатури.

Незабаром стало відомо, що президент Румунії Клаус Йоганніс, який також претендував на цю посаду, зняв свою кандидатуру на користь Рютте.

Як відомо, Нідерланди надають Україні допомогу в цій війні. Під час нещодавнього візиту Рютте до Києва було підписано угоду з безпеки між країнами. Також прем'єр назвав пропозицію Путіна віддати РФ чотири області "божевільною".

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