Премʼєр Нідерландів зауважив, що такі слова Путіна свідчать про те, що він панікує.

Днями російський диктатор Володимир Путін видав низку умов для припинення загарбницької війни проти України. "Мирний план" очільника Кремля прокоментував премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Той факт, що Путін вчора вийшов із цією божевільною "мирною пропозицією" свідчить про те, що він панікує", – заявив він журналістам на полях Саміту миру у Швейцарії.

Пропозиції Путіна прокоментувала і премʼєрка Італії Джорджа Мелоні. За її словами, вони більше схожі на пропаганду, ніж на реальні кроки.

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"Мені це більше нагадує пропагандистський хід, ніж справжній. Якщо пропозиція Путіна в стилі "ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення і здасть свої окуповані території", то це не виглядає особливо ефективною пропозицією", – заявила вона за підсумками саміту лідерів G7, передає "Укрінформ".

Італійська чиновниця зауважила, що заява диктатора звучить більше як наратив, який хоче створити контрінформацію щодо того, хто насправді відповідальний за цей конфлікт.

"Мирні пропозиції" Путіна

14 червня під час зустрічі з представниками Міністерства закордонних справ Росії диктатор Володимир Путін озвучив свої божевільні умови для припинення війни проти України. Зокрема, очільник Кремля зажадав повного виведення українських військ із чотирьох областей України.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко зазначив, що такі заяви є свідченням того, що Путін не хоче вести переговори.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Путін не має права диктувати Україні, що робити для досягнення миру.

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