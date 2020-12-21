За словами епідеміолога, після зупинки коронавірусу люди захочуть більш інтенсивної соціальної взаємодії, в результаті чого почнуться "гримучі 20-ті" XXI-го століття.

Минув приблизно рік після того, як вчені в Китаї ідентифікували коронавірус SARS-CoV-2 як джерело нової смертельної респіраторної хвороби.

За цей час більш ніж 1,5 мільйона людей померли від COVID-19 у світі. Економіки багато разів були змушені зупинитися, а суспільства - ізолюватися вдома, дозволяючи святам минати без сімейних зібрань і зустрічей з друзями. Попереду нас чекає рік, впродовж якого доведеться провести найбільш складної з логістичної точки зору кампанії у сфері охорони здоров'я за всі часи.

Читайте такожКоронавірус почав мутувати: які країни опинилися в зоні ризикуАле, як пише The Guardian, професор Єльського університету й соціальний епідеміолог доктор Ніколас Крістакіс запевняє, що не все так погано. Він вказує на певну закономірність, яку описує в своїй новій книзі "Стріла Аполлона: глибокий і стійкий вплив коронавірусу на наш спосіб життя".

"Один з аргументів книги полягає в тому, що багатьом людям здається чужим і неприродним все, що з нами відбувається зараз. Але чума - не новинка для нашого виду. Вона лише нова для нас", - пояснив Крістакіс, який спеціалізується на питаннях впливу нашої поведінки на зараження в суспільстві.

Його книга, спираючись спостереження за тисячоліття, пропонує причину для заспокоєння - чума і пандемії закінчуються. Їм завжди наступає кінець. І це ставалося ще до того, як у людства з'являлися вакцини. Те, як ми реагуємо на інфекцію (через соціальне дистанціювання, наприклад) визначає силу удару пандемій по нашому суспільству. Крім того, хоч поширення вакцин від Pfizer i Moderna буде найбільшим викликом для охорони здоров'я в наш час, ці препарати стали одним з найбільших досягнень людства.

Якщо людству вдасться вакцинувати досить велику частину населення (за певними підрахунками, приблизно 75%), можна буде побороти пандемію значно раніше й з меншою кількістю смертей, ніж вона б закінчилася сама.

Читайте такожThe Economist: 2020-й запам'ятається як рік, коли все змінилось"Ми перше покоління людей, які, зіштовхнувшись з загрозою вперше, змогли відреагувати в реальному часі за допомогою ефективних ліків. Це дивовижно", - сказав Крістакіс.

Потім, коли пандемія закінчиться, часто наступає період, під час якого люди прагнуть широкої соціальної взаємодії. Крістакіс передбачає, що нас чекають другі "гримучі 20-ті". Перші наступили після пандемії іспанського грипу в 1918 році.

"Під час пандемій спостерігається загострення релігійності. Люди стають скромними, заощаджують гроші, уникають ризиків. І ми спостерігаємо все це зараз, так само як і під час пандемій впродовж сотень років", - каже експерт.

Економіки стародавніх цивілізацій теж зазнавали краху в часи поширення інфекцій.

"Багато людей, здається, думають, що дії наших урядів сповільнюють економіку. Але це не так. Вірус змушує економіку сповільнитися. Тому що економіки зазнавали краху навіть в стародавні часи, коли в часи чуми не було урядів, які б наказували закрити школи чи ресторани", - додав Крістакіс.

Читайте такожВ Іспанії на COVID-19 перехворіли близько 10% населенняВін додав, що активне майбутнє не наступить до тих пір, поки суспільство не розбереться з поширенням вакцини. Вірогідно, цей процес займе 2021 рік. Відновлення від соціально-економічних ударів пандемії, швидше за все, буде тривати до 2023 року. Але з 2024 року людство знову буде заповнювати стадіони, клуби й насолоджуватися процвітанням мистецтва.

"В 2024 році всі ці пандемічні тенденції будуть розвернуті. Люди будуть невблаганно шукати соціальної взаємодії, яка може включати сексуальну розпусність, активне витрачання грошей і скорочення релігійності", - вважає Крістакіс.

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Переклад: Лесь Димань