Там знову заговорили про ескалацію.

Республіканець Майкл Волтц, якого новообраний президент США Дональд Трамп планує зробити радником з національної безпеки, назвав дозвіл бити по території Росії ATACMS "ще одним кроком ескалаційної драбини".

Політик зазначив, що аміністрація Джо Байдена скасувала заборону на удари по РФ у відповідь на відправку на фронт північнокорейської зброї та десятків тисяч солдатів. Як передає Голос Америки, в етері Fox News він перелічив й інші показники ескалації в цій війні:

"Зараз Південна Корея заявляє, що може долучитися. Китай купує нафту в Ірану за копійки. Іран використовує це, щоб надсилати ракети та безпілотники в Росію, які потім вражають критичну інфраструктуру України".

За його словами, дозвіл на удари по РФ є "тактичним розвитком", тоді як Трамп нібито зосереджений на "великій стратегії" щодо завершення війни. "Як ми змусимо обидві сторони сісти за стіл, щоб закінчити цю війну? Яка основа угоди й хто сидить за цим столом? Це те, над чим я і президент Трамп, звичайно, будемо працювати", - додав він.

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Україні дозволили бити по РФ

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Вашингтон дозволив українській армії бити ракетами ATACMS по російській території.

Син Трампа вже назвав тих, хто скасував цю заборону, "ідіотами", які нібито хочуть розпочати Третю світову війну. Також рішення Байдена розкритикували деякі соратники новообраного президента.

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