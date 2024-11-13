Майбутня перша леді США відхилила запрошення на традиційну зустріч між подружжями наразі чинного і обраного президентів.

Майбутня перша леді США Меланія Трамп не буде супроводжувати обраного президента країни Дональда Трампа в Білий дім у середу. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерело, поінформоване про плани подружжя.

Як відомо, місіс Трамп була запрошена нинішньою першою леді Джилл Байден на традиційну зустріч між подружжями наразі чинного і обраного президентів.

"Але місіс Трамп відхиляє запрошення, ... відкидаючи традицію, яка є частиною переходу влади", - сказав співбесідник видання.

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ЗМІ зазначає, що Меланія Трамп іноді уникала традицій під час свого першого перебування в Білому домі. Вона поки що не окреслила, як планує виконувати свою роль у наступній адміністрації:

"Вона часто була в Нью-Йорку, оскільки молодший син обраного президента, Беррон, вчиться там у коледжі. У 2017 році вона кілька місяців не переїжджала до Вашингтона, поки тривав його навчальний рік".

Дональд і Меланія Трамп - історія відносин

Як повідомляв УНІАН, Меланія Трамп розповіла про першу зустріч з чоловіком. У своїх мемуарах майбутня перша леді підкреслила, що вони з чоловіком швидко знайшли спільну мову.

Як розповіла місіс Трамп, вона переїхала зі Словенії до США 27 серпня 1996 року, щоб стати моделлю. Через два роки у вересні 1998 року одного п'ятничного вечора подруга покликала її відпочити в клубі. Там вона і зустріла майбутнього чоловіка.

За словами Меланії, незабаром Дональд зателефонував і запросив її на вихідні з'їздити в його маєток у Бедфорді. Бізнесмен заїхав за нею на чорному "Мерседесі" і відвіз у будинок, який, за словами першої леді, був схожий на французький замок.

Меланія поцікавилася в Дональда, чи живе він у цьому маєтку. Він відповів, що приїхав сюди тільки для того, щоб переконатися, що все гаразд, і розповів про плани перетворити ділянку на поле для гольфу.

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