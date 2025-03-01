Президент України сказав, що "хотів бути чесним" у розмові зі своїми колегами зі США.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи свою перепалку із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, сказав, що "це було не дуже".

Так він відповів на запитання, чи шкодує про перепалку з Трампом і Венсом, в ефірі американського телеканалу Fox News.

Він розповів, що дискусії були "дуже чутливою річчю" і що він "просто хотів бути чесним" у розмові зі своїми колегами зі США.

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Президент України наголосив, що не хоче втрачати "великих партнерів" у США.

Також він припустив, що його розчарували припущення лідерів США про те, що "Україна майже знищена", "що наші солдати не герої" і "що президент є диктатором".

Інші заяви Зеленського

Президент України не вважає, що має просити вибачення в американського лідера Дональда Трампа за суперечку в Білому домі. В інтерв'ю його запитали, чи повинен він вибачитися перед Дональдом Трампом після того, що сталося у Овальному кабінеті. Він відповів, що не вважає себе винним.

Також Зеленський заявив, що вдячний Трампу і народу США за надану допомогу. Він заявив, що українці більше за всіх хочуть закінчити бойові дії і що Україні зі США "просто потрібно бути на одному боці, щоб зупинити Путіна".

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