Німеччина може запропонувати Україні додаткові гарантії, щоб тільки США переглянули свою позицію.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готується до поїздки у Вашингтон, щоб особисто вирішити суперечки довкола будівництва російського трубопроводу «Північний потік-2».

Про це пише Handelsblatt з посиланням на поінформовані джерела.

Точна дата ще невідома, але зустріч запланована на липень чи серпень. Перемовини між урядами наразі продовжуються.

Зазначається, що Берлін готується запропонувати Вашингтону посилення підтримки України в обмін на перегляд позиції щодо будівництва російського газопроводу.

Читайте такожПерша леді США заявила, що Байден "занадто готовий" до зустрічі з ПутінимТак, Німеччина може запропонувати Україні стати експортером водню. У разі, якщо Європа захоче досягнути своїх кліматичних цілей, їй знадобиться водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів.

Та для відновлювальних джерел енергетики необхідні значні інвестиції. Щоб український водень можна було виготовляти без збитків для клімату, Києву потрібна допомога, пише видання.

Пізно ввечері (за київським часом), 10 червня, стало відомо про завершення компанією-оператором першої нитки газопроводу. Морські секції трубопроводу, укладені між Росією та Німеччиною, з’єднали. З 11 червня проводитимуться пусконалагоджувальні роботи для підготовки до заповнення газом.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу. Вашингтон вважає, що таким чином Кремль хоче зробити Європу енергозалежною і користуватися цим з політичною метою.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Незважаючи на це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 травня 2021 в Держдепі США заявили, що не будуть вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати діючий контракт про транзит блакитного палива через Україну.

Невдовзі державний секретар США Ентоні Блінкен зауважив, що рішення щодо санкцій можуть переглянути. А 11 червня речник Держдепу Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не відступили від своєї початкової позиції щодо потреби стримати дії Росії на Балтійському морі.

У відносинах з Німеччиною Прайс назвав найоптимальнішим інструмент дипломатії.

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Автор: Яна Ставська