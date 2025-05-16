Чи отримає Україна літаки, залежить у першу чергу від української сторони, пояснив Лукасевич.

Передача польських літаків МіГ-29 Україні цілком можлива, заявив керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв’ю Європейській правді.

Коли Лукасевича запитали, чи є шанси, що Україна отримає ці літаки найближчим часом, він пояснив, що "це в першу чергу залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16".

"І здається, що саме тут докладається найбільше зусиль як з боку союзників України, так і з боку самих українських військових, щоб якнайкраще використовувати ці літаки", - зазначив дипломат.

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Що стосується МіГ-29, то Польща поступово виводить їх зі свого озброєння, замінюючи на F-16, наголосив Лукасевич.

"Передача їх Україні цілком можлива, відповідні переговори ще тривають", - додав він.

Передача Польщею літаків МіГ-29 Україні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри домовленість із НАТО, Польща знайшла причину для того, щоб не передавати Києву свої старі винищувачі МіГ-29. "Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів... Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так", - заявляв він на пресконференції на Закарпатті.

Після того президент Польщі Анджей Дуда сказав, що Польща буде готова передати Україні винищувачі МіГ-29 за умови, що країни НАТО перекинуть свої літаки на польські авіабази. "У нас ще є одна ескадрилья МіГів, є рішення щодо цього. Наразі ми використовуємо літаки МіГ-29 у рамках наших місій. Якщо ми передамо їх Україні, є одна фундаментальна умова, а саме те, що наше небо має бути захищене", - заявляв Дуда у листопада. За його словами, польська армія використовує МіГи "для забезпечення безпеки в повітряному просторі".

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