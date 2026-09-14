Українців у Польщі обманюють при прийомі на роботу: названо найпоширеніші схеми

Однією з найризикованіших схем є виплата частини зарплати "у конверті".

Українці, які шукають роботу в Польщі, дедалі частіше стикаються з непрозорими умовами працевлаштування: висока ставка у вакансії може виявитися значно нижчою після оформлення, частину зарплати можуть прив'язати до премій, а проблеми з документами чи страховими внесками людина іноді помічає лише через кілька місяців.

Про це повідомляє міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal, яка визначила найпоширеніші схеми, з якими стикаються іноземці під час працевлаштування в Польщі.

"Те, що написано у вакансії, не завжди збігається з договором і реальною зарплатою. Водночас польські державні органи посилюють контроль за легальністю працевлаштування іноземців. Тому помилки або свідомі порушення з боку роботодавця чи агенції можуть створити проблеми не тільки з зарплатою, а й з документами працівника", - ідеться у дослідженні.

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Максимальна ставка замість гарантованої

Одна з найпоширеніших схем стосується зарплати: у вакансії, наприклад, вказують 35-36 злотих за годину. Кандидат сприймає цю суму як свою майбутню ставку. Після оформлення з'ясовується, що гарантована сума нижча, а 35-36 злотих можна отримати тільки за певних умов.

Саме тому перед початком роботи важливо перевірити, яка ставка гарантована договором і від чого залежить решта виплати.

Схожа ситуація виникає, коли велика частина рекламної ставки насправді є премією. Наприклад, у вакансії вказано 36 злотих за годину. Але гарантована ставка становить 20 злотих, а ще 16 злотих працівник отримує тільки за виконання певних умов, наприклад за повну відвідуваність. Лікарняний або пропущена зміна можуть суттєво зменшити зарплату.

Зарплата "в конверті"

Одна з найризикованіших схем полягає в тому, що частину зарплати працівникові платять офіційно, а решту обіцяють видавати готівкою. Головний ризик очевидний: неофіційну частину зарплати можуть просто не виплатити. Крім того, соціальні внески розраховуються лише з офіційного доходу.

Проблеми можуть виникнути й під час перевірки документів. Польські органи бачать інформацію про реєстрацію працівника в ZUS (державне Управління соціального страхування в Польщі) та сплату внесків. Якщо офіційні дані не відповідають реальній роботі людини, це може викликати додаткові питання щодо легальності її працевлаштування.

Відсутність реєстрації в ZUS

Інша поширена проблема виникає, коли працівника не реєструють у ZUS або системі медичного страхування, хоча це потрібно зробити за його договором. Якщо агенція не оформлює соціальне страхування належним чином, варто перевірити й інші документи, пов'язані з працевлаштуванням.

Підроблені медичні документи

Іноді працівникові пропонують "не витрачати час" на медичний огляд і оформити необхідну довідку іншим способом. Якщо підроблений документ використовується під час оформлення роботи або документів на перебування в Польщі, у людини можуть виникнути проблеми з легалізацією. Крім того, використання підроблених документів може мати кримінальні наслідки.

Маніпуляції з податковим резидентством

Агенція може запропонувати працівникові підписати документ, у якому зазначено, що він нібито не є податковим резидентом Польщі. Це дозволяє застосувати інший спосіб розрахунку податку.

Але податковий статус визначається не просто заявою людини. Враховується, де знаходиться центр її життєвих інтересів і скільки часу вона фактично перебуває у Польщі. Якщо дані в документах не відповідають реальній ситуації, податкова може вимагати виправити декларацію та доплатити податок разом із відсотками.

Маніпуляції з обліком робочого часу

Працівник може фактично відпрацювати 220 годин, але в розрахунку зарплати побачити тільки 180. Іноді не враховують частину змін, час підготовки до роботи або інші періоди. Формально погодинна ставка залишається такою самою, але загальна виплата стає меншою.

Неочікувані утримання із зарплати

У вакансії може бути вказана хороша ставка, але після першої виплати працівник бачить значно меншу суму. Причина може бути в додаткових утриманнях за житло, транспорт, робочий одяг або інші витрати. Окремий ризик становлять різні "штрафи" або платежі, про які людині не повідомили під час рекрутації.

"Сьогодні ризикована вакансія не обов'язково виглядає як обман. У ній може бути хороша ставка, нормальний опис роботи та стандартний договір. Проблема стає помітною пізніше, коли з'являються додаткові утримання, змінюється зарплата або виникають питання з документами. Тому ми радимо перевіряти не тільки вакансію, а й саму агенцію", – зазначають у Gremi Personal.

Українці в Польщі – останні новини

В Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що громадяни України підсилили економіку країни. Внесок українців у зростання польської економіки оцінюють у 2,7% ВВП.

Повернутися в Україну мають намір 51% опитаних біженців у Польщі, однак більшість відкладає цей крок до завершення війни: найближчим часом готові повернутися 8%, після війни – 43%. Не планують повернення 26%, а 23% не можуть дати визначеної відповіді.

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