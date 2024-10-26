Мі-2 до і після "жорсткої посадки" / колаж УНІАН, фото wikimedia.org, t.me/mchs_official

Росія знову втрачає вертольоти. Цього разу одразу два за один день.

Так, у Кіровській області здійснив "жорстку посадку" вертоліт Мі-2. Причому вона виявилася настільки "жорсткою", що вертоліт був повністю зруйнований і вигорів до остова, якщо судити за фото. Під час цієї "посадки" чотири людини загинули. Причому тіла навіть не відразу змогли знайти, на що вказують повідомлення МНС Росії.

Типова "жорстка посадка" за версією росіян / фото t.me/mchs_official

Телеграм-канал "Астра" з посиланням на місцеву владу пише, що вертоліт був медичним - загинули медики.

Відео дня

Ще одна аварія вертольота сталася в Керченській протоці. Про це пише близький до російської військової авіації Z-блогер Fighterbomber. Спочатку він стверджував, що розбився ударний Ка-52. Але потім відредагував допис, написавши, що тип вертольота під питанням. Цю втрату влада РФ публічно не визнавала.

Інші нещодавні події в Росії

Як писав УНІАН, удень 26 жовтня дрони атакували аеродром у російському Липецьку. У російських пабліках з'явилися відео зі звуками сирени і вибухів у місті. Тим часом у Міністерстві оборони Росії традиційно відзвітували про "припинення спроби" атаки.

Також ми розповідали, що ввечері 26 жовтня в російській Рязані після повітряної тривоги загорівся нафтопереробний завод. Про пожежу на НПЗ повідомили російські пабліки, опублікувавши фото і відео. Рязанська влада стверджує, що повітряна тривога була навчальною, а факел над НПЗ - просто спалювання супутнього газу.

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