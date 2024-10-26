Один вертоліт розбився в самій Росії, другий - у районі Керченської протоки.

Росія знову втрачає вертольоти. Цього разу одразу два за один день.

Так, у Кіровській області здійснив "жорстку посадку" вертоліт Мі-2. Причому вона виявилася настільки "жорсткою", що вертоліт був повністю зруйнований і вигорів до остова, якщо судити за фото. Під час цієї "посадки" чотири людини загинули. Причому тіла навіть не відразу змогли знайти, на що вказують повідомлення МНС Росії.

Телеграм-канал "Астра" з посиланням на місцеву владу пише, що вертоліт був медичним - загинули медики.

Відео дня

Ще одна аварія вертольота сталася в Керченській протоці. Про це пише близький до російської військової авіації Z-блогер Fighterbomber. Спочатку він стверджував, що розбився ударний Ка-52. Але потім відредагував допис, написавши, що тип вертольота під питанням. Цю втрату влада РФ публічно не визнавала.

Інші нещодавні події в Росії

Як писав УНІАН, удень 26 жовтня дрони атакували аеродром у російському Липецьку. У російських пабліках з'явилися відео зі звуками сирени і вибухів у місті. Тим часом у Міністерстві оборони Росії традиційно відзвітували про "припинення спроби" атаки.

Також ми розповідали, що ввечері 26 жовтня в російській Рязані після повітряної тривоги загорівся нафтопереробний завод. Про пожежу на НПЗ повідомили російські пабліки, опублікувавши фото і відео. Рязанська влада стверджує, що повітряна тривога була навчальною, а факел над НПЗ - просто спалювання супутнього газу.

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