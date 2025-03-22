Путін нічим не ризикує під час мирних переговорів, у нього великі плани, - CNN

Для Володимира Путіна позиція Росії у світі є особистою, зазначає видання.

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін прагне миру. Україна та її європейські союзники скептично ставляться до цієї заяви, оскільки Кремль неодноразово запевняв у своїй готовності до миру, але щоразу відмовлявся підписати відповідні угоди, пише CNN.

Справжні наміри Путіна значно масштабніші. Російський президент відкрито заявляє, що Україна не має права на існування як незалежна держава. Він також наполягає на поверненні НАТО до меж, що існували за часів холодної війни. Проте головна його мета – створення нового світового порядку, у якому Росія відіграватиме ключову роль.

Путін та його найближче оточення походять із середовища КДБ, радянської розвідки. Вони не забули приниження, пов’язаного з розпадом СРСР, і незадоволені тим, як змінився світ після цього.

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Після хаосу 1990-х, коли російська економіка перебувала в занепаді й залежала від фінансової допомоги Заходу, Путін прийшов до влади. Завдяки зростанню цін на нафту Росія стала багатшою, а її голос – вагомішим. Вона навіть була прийнята до клубу найбільших економік світу – G8. Проте цього було недостатньо.

"Путін був радий відкинути все це заради своїх громадян через вищі геополітичні цілі", – сказала CNN Крістін Берзіна, керуючий директор Німецького фонду Маршала США.

Росія була виключена з G8, піддана санкціям та ізольована на міжнародній арені через свою агресію проти України. Берзіна додала:

"Для Росії ніколи не було достатньо бути восьмою в G7. Це не відповідає уявленню Росії про свою винятковість. Вона – найбільша країна у світі, багата на ресурси, тому як вона може бути просто одним із гравців?"

Трамп прагне швидкого завершення війни, навіть якщо це означатиме втрату Україною частини своєї території. Водночас Путін не ризикує нічим у переговорах. Трамп стверджував, що "Росія тримає всі карти" у війні з Україною, хоча останні два роки бойові дії зайшли в глухий кут. Росія має певні територіальні здобутки, проте їх ціна – величезні втрати.

"Путін вторгнувся в Україну, думаючи, що це буде легка, швидка операція. Через три роки він контролює 20% України, але жахливою ціною... Росіяни, по суті, програють. Але українці втрачають швидше", – сказав російський аналітик Марк Галеотті.

На його думку, для Путіна припинення вогню – це можливість отримати короткострокові вигоди, не відмовляючись від своїх стратегічних цілей.

Довгострокові цілі Путіна

Російський президент і його оточення чітко заявляють, що їхні стратегічні цілі залишаються незмінними. Попри розмови про мир, Кремль наполягає, що "корінні причини" конфлікту мають бути усунені. Це передбачає ліквідацію суверенітету України, зміну її уряду та обмеження впливу НАТО у Східній Європі.

Путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році з метою встановлення проросійського режиму в Києві та недопущення інтеграції України до ЄС і НАТО. Незважаючи на невдачі на полі бою, він не відмовився від цієї мети.

"Найпростіший спосіб для Росії досягти того, чого вона хоче в іншій країні, — це не військовими засобами, а через втручання та виборчий процес", – зазначає Берзіна.

Саме тому Кремль сумнівається в легітимності Зеленського та наполягає на виборах, намагаючись використати цей процес для своїх цілей.

Путін також хоче, щоб Україна залишалася "нейтральною" державою та не вступала до НАТО. Проте його обіцянки миру не викликають довіри серед європейських союзників України.

Особисті мотиви

Андрій Солдатов, російський журналіст і експерт з безпеки, вважає, що Кремль сподівається "витягнути щось" з Трампа, проте не очікує глобальної зміни відносин із Заходом. Російське керівництво розглядає цю війну не лише як конфлікт з Україною, а як протистояння із Заходом загалом.

"Для Кремля це не війна з Україною, це війна із Заходом, і багато людей у Москві не вірять, що можлива тривала угода зі США", – сказав Солдатов CNN.

Кремль продовжує вірити, що Захід прагне знищити та підкорити Росію. Це не просто пропаганда – це переконання, укорінене в свідомості Путіна та його оточення.

Більше того, Путін використовує історичні міфи для обґрунтування своїх дій, стверджуючи, що Україна не є окремою державою, а частиною "історичної Росії". Проте історики заперечують такі твердження, вказуючи на те, що політичні утворення часів Київської Русі не мають відношення до сучасних держав.

Релігійний аспект також відіграє важливу роль. Глава Російської православної церкви патріарх Кирило відкрито підтримує війну, а Путін прагне відродити ідею "православної єдності" під керівництвом Москви.

Глобальні амбіції

Путін прагне повернути Росії статус великої держави та послабити вплив США у світі. Для цього він створює коаліцію із супротивниками Заходу – Китаєм, Іраном та іншими країнами.

Як зауважує Моніка Вайт, доцент університету Ноттінгема:

"Росія хоче бути за всіма важливими столами переговорів… Вона прагне відігравати головну роль у блоці, який визначається своєю готовністю до дестабілізації.

Як пише CNN, Путін переконаний, що Росія повинна брати участь у визначенні світового порядку. І можливо, у нього є однодумець у Вашингтоні. Трамп вважає, що наймогутніші країни світу мають право діяти на власний розсуд, навіть якщо це означає перерозподіл територій.

"З точки зору Трампа, Україна – це васальна держава, яка повинна прийняти угоду між США і Росією", – підсумовує Галеотті.

Мирні переговори - останні новини

Раніше Трамп запевнив, що вже дуже скоро досягне повного припинення вогню між Росією та Україною. Політик сказав журналістам, що прямо під час їхньої розмови тривають переговори "про розподіл території" між двома країнами. Він хоче припинити війну, щоб "зупинити вбивства і заощадити американські гроші":

Водночас Трамп відмовився сказати, чи розглядає можливість введення санкцій проти Росії за продовження нападів на Україну.

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