Головним питанням є те, чим Україна може поступитися, наголосив Віткофф.

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф прокоментував майбутній статус окупованих Росією українських територій, назвавши їх "найбільшою проблемою у цьому конфлікті".

"Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті – Крим і чотири регіони - Донбас, Луганськ і ще два інших. Вони російськомовні, були референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під російським керівництвом. Я думаю, що це є ключовим питанням у конфлікті", - заявив він в інтерв'ю Такеру Карлсону.

Віткофф додав, що це першочергове питання, яке має бути вирішено. За його словами, це завжди було проблемою, але про неї "ніхто не хоче говорити".

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"Це як слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання в Україні щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це території Росії? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо він це визнає? Це і є центральним питанням в конфлікті", - заявив він.

Питання окупованих територій України

Росія вимагає визнати окуповані території - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим - своєю територією. Україна категорично відмовляється й наполягає на повному відновленні своєї територіальної цілісності.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США ведуть з Україною переговори щодо територіальних питань. Зокрема, це стосується того, які тимчасово окуповані території Україна "втратить" у процесі закінчення повномасштабної війни.

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