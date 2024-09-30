Єнс Столтенберг прокоментував рішення Туреччини підтримати ініціативу Китаю щодо України.

Країни НАТО повинні повністю підтримати план України щодо її майбутнього, заявив Йенс Столтенберг, який йде з посади головного секретаря Північноатлантичного альянсу, коментуючи рішення Туреччини підтримати нову китайську ініціативу.

"Ми повинні підтримати українську ініціативу", - заявив він в інтерв'ю Politico, за день до свого відходу з поста генсека НАТО.

Столтенберг зазначив, що саме українська мирна ініціатива може гарантувати процес, здатний привести до стійкого миру:

Відео дня

"І, звісно, зрештою, саме українці мають вирішити, які умови для них прийнятні. Адже вони є жертвами повномасштабного вторгнення".

"Китайсько-бразильська ініціатива"

Група з 17 країн приєдналася до мирного плану Китаю, і Туреччина є єдиним членом НАТО в цій групі, йдеться в матеріалі. За словами міністра закордонних справ Китаю Ван І, їхня ініціатива - "не про вибір сторін у конфлікті, не про конфронтацію блоків і не про заміну наявних платформ".

План перемоги президента України Володимира Зеленського - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що головний дипломат США зробив важливу заяву щодо плану перемоги Зеленського. Ентоні Блінкен зазначив, що американці ретельно вивчають позиції, озвучені президентом України.

Крім того, у Байдена сумніваються в плані перемоги України, але удари по РФ все ще розглядають. Крім того, в оточенні Байдена ставлять під сумнів рішення про наступ ЗСУ в Курській області.

Вас також можуть зацікавити новини: