Також у Білому домі ставлять під сумнів український наступ на Курщині.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та його найближчі помічники "дещо сумніваються" у плані перемоги українського лідера Володимира Зеленського.

Про це пише проект Politico West Wing Playbook, посилаючись на слова двох людей, знайомих з внутрішніми розмовами у Білому домі. За даними журналістів, у приватних розмовах Байден та його оточення ставлять під сумнів рішення про наступ у Курській області. Також вони стурбовані довгостроковою траєкторією розвитку конфлікту.

Нерішучість адміністрації Байдена, яка досі не зняла заборону на далекобійні удари по Росії, розчарувала прихильників України на Капітолійському пагорбі. Сенатор Майкл Беннет після зустрічі із Зеленським обурився тим, що українці не отримали такий дозвіл:

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"Ми надали Україні цю зброю не просто так. Вони повинні мати можливість використовувати її для нанесення ударів по військових цілях в Росії".

За даними джерел, ця пропозиція все ще залишається на розгляді, попри думку Пентагону, що далекобійні удари навряд чи матимуть значний стратегічний вплив, і погрози Путіна, що це призведе до прямої війни між Росією та Заходом.

Мирний план Зеленського

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