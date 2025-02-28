Також ця держава буде наполягати на прискоренні процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Ірландія відкрита для допомоги України, включно з відправкою миротворців. Про це премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін сказав президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в четвер, 27 лютого, пише Irish Examiner.

Сторони обговорили низку питань, включаючи роботу над "стійким і довготривалим" мирним врегулюванням в Україні. Зокрема, говорили про плани України щодо вступу до ЄС.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будемо наполягати на прискоренні процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі. Це є пріоритетом, тому що саме по собі це дає певні гарантії безпеки Україні, але в економічному плані це також відкриває дуже значні можливості для України в майбутньому, і він (Зеленський, – ред.) цінує нашу непохитну підтримку з самого початку вступу України до Європейського Союзу", – заявил Мартін.

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Крім того, президент України та премʼєр-міністр Ірландії обговорили фінансову підтримку

"Я пояснив, що наші зобов'язання в рамках Європейського фонду миру були зірвані через рішення Угорщини накласти вето на розгортання фонду Європейського фонду миру, створеного Європейським Союзом. Ми розглядаємо альтернативні підходи до надання фінансової допомоги Україні, і під час зустрічі виникла низка ідей", – додав ірландський політик.

Миротворці в Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий відправити свої війська і авіацію для забезпечення мирної угоди в Україні. Він наголосив, що не може бути миру, який винагороджує агресора.

Також миротворців готова відправити Швейцарія, проте йдеться лише про кілька сотень військових.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що відправку іноземних військ в Україну навряд чи можна вважати гарантією безпеки для нашої країни. Ще жодного разу в історії не було випадку, коли миротворці дійсно виконали своє основне завдання.

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