Насамперед слід зосередитися на забезпеченні припинення війни в Україні, заявив американський лідер.

Президент Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про надання американської "підтримки" будь-яким миротворчим силам в Україні.

Як повідомляє Bloomberg, під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп сказав, що насамперед слід зосередитися на забезпеченні припинення війни в Україні, яку Росія різко розширила повномасштабним вторгненням три роки тому.

"Я не люблю говорити про миротворчість, поки ми не укладемо угоду. Зараз у нас немає угоди. У нас є Росія, у нас є Україна", – заявив американський президент.

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Інші заяви Трампа про Україну

Днями президент США Дональд Трамп, який ще кілька місяців тому обіцяв покласти край російсько-українській війні за 24 години, вперше допустив, що не зможе досягти миру в Україні. Він зазначив, що зробить усе можливе, щоб укласти "найкращу угоду для обох сторін".

"Але для України ми намагатимемося особливо ретельно, щоб вони змогли отримати якомога більше. (...) Ви дуже впевнені в нас, адже припускаєте, що мир можливий. Але є ймовірність, що це не спрацює. Сподіваюся, що спрацює – заради людства. Бо якщо ви побачите ті кадри, які бачив я, то не захочете на них дивитися", – сказав Трамп.

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