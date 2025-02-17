Очільник МЗС зазначив, що досягнення миру є складним завданням.

Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України, однак не виключає "гіркого вибору" в питанні територіальних поступок.

Про це в інтерв'ю TRT World сказав міністр закордонних справ країни Хакан Фідан. За його словами, в питанні переговорів про припинення вогню відбувся великий стрибок, Туреччина готова сприяти миру та відновленню в Україні всіма можливими способами. "Але перш за все, нам потрібне припинення вогню. І нам потрібен дієвий, довгостроковий мирний план", - сказав він.

Міністр зазначив, що за столом переговорів мають бути як європейські країни, так і Туреччина, яка, за його словами, може зробити більший внесок, ніж багато інших гравців. "Це відбувається в нашому безпосередньому сусідстві. І ми маємо тісні зв'язки з обох сторін", - додав Фідан.

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На думку турецького міністра, лише час покаже, чи буде достатньо посередництва Сполученних Штатів Америки для досягення компромісу між Україною та Російською Федерацією:

"В ідеальному світі ми б хотіли, щоб територіальна цілісність [України] була збережена. Але зараз час війни".

Позиція Туреччини щодо війни

Як відомо, Анкара продовжує балансувати між Україною та Росією, намагаючись зберегти нейтралітет.

Туреччина не визнає анексію Криму та інших окупованих територій, а на початку повномасштабного вторгення постачала українському війську Bayraktar TB2, бронетехніку та гуманітарну допомогу.

Водночас країна не підтримала санкції Заходу проти РФ, зберегла торгово-економічні відносини з Москвою, а також закуповує російський газ та інші енергоресурси.

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