Між представниками Туреччини, європейськими та українськими партнерами тривають обговорення наміру України вступити в НАТО.

Туреччина не має заперечень щодо вступу України до НАТО, однак закликала до реалістичного підходу в цьому питанні.

Позицію своєї країни озвучив міністр закордонних справ Хакан Фідан в інтерв'ю, розміщеному на сайті МЗС Туреччини. "Ми повинні бути дуже реалістичними. Ми відкрито заявили, що виступаємо за членство України в НАТО. Це була заява президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, тому це офіційна позиція", - сказав він.

Коментуючи нинішню позицію адміністрації США щодо членства України в НАТО, яка, як відомо, є негативною, Фідан зауважив, що й попередня не виступала за. "Я не впевнений, що попередня адміністрація була прихильником вступу України до НАТО. Тому я думаю, що нової політики щодо цього немає", – висловив думку турецький міністр.

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Фідан додав, що між представниками Туреччини, європейськими та українськими партнерами тривають обговорення наміру України вступити в НАТО. "Україна просить членство в НАТО, але не для того, щоб бути просто членом. Вона хоче бачити гарантію безпеки", – констатував дипломат.

"Зараз гарантія безпеки є одним з головних питань, які ми обговорюємо. Так, українці, зокрема, хочуть бачити членство в НАТО, якщо не створення великої міжнародної коаліції для розгортання вздовж лінії зіткнення, або ж росіяни можуть мати інші уявлення про гарантії та безпеку. Це ті питання, які ми обговорюємо з альтернативними сценаріями", – додав міністр.

Зусилля Туреччини щодо закінчення війни в Україні

На початку року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав закінчення війни в Україні "пріоритетом" для його політики у 2025 році.

Раніше турецький президент висловлював думку, що пропозиція України щодо вступу в НАТО не є питанням, з яким "поспішають".

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