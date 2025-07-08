Медведєв каже, що вони на правильному шляху.

У Москві відреагували на "митну" погрозу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу країн, які підтримають міжнародне об'єднання БРІКС.

Заступник голови російської Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв написав у X, що заява американського лідера свідчить про те, що заснований Бразилією, РФ, Індією, Китаєм та Південною Африкою ссоюз "набуває авторитету":

"Трамп оголосив, що на будь-яку країну, яка підтримає політику БРІКС, буде накладено додаткове 10% мито. Отже, ми все робимо правильно!".

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Америки оголосив, що кожна країна, що приєднається до "антиамериканської політики БРІКС", обкладатиметься додатковим митом у 10%.

Відео дня

БРІКС

Організація була заснована у 2009–2010 роках з метою посилення співпраці у сфері економіки, політики та розвитку.

Ідея BRICS - посилення економічного та політичного впливу країн-учасниць на світовій арені, зокрема, створення альтернативи існуючим західним інституціям.

У 2024 році до об'єднання приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати. Тим часом Аргентина офіційно відмовилася від членства після перемоги більш орієнтованого на Захід президента Хав'єра Мілея.

Вас також можуть зацікавити новини: