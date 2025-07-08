У Москві відреагували на "митну" погрозу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу країн, які підтримають міжнародне об'єднання БРІКС.
Заступник голови російської Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв написав у X, що заява американського лідера свідчить про те, що заснований Бразилією, РФ, Індією, Китаєм та Південною Африкою ссоюз "набуває авторитету":
"Трамп оголосив, що на будь-яку країну, яка підтримає політику БРІКС, буде накладено додаткове 10% мито. Отже, ми все робимо правильно!".
Як повідомляв УНІАН, раніше президент Америки оголосив, що кожна країна, що приєднається до "антиамериканської політики БРІКС", обкладатиметься додатковим митом у 10%.
БРІКС
Організація була заснована у 2009–2010 роках з метою посилення співпраці у сфері економіки, політики та розвитку.
Ідея BRICS - посилення економічного та політичного впливу країн-учасниць на світовій арені, зокрема, створення альтернативи існуючим західним інституціям.
У 2024 році до об'єднання приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати. Тим часом Аргентина офіційно відмовилася від членства після перемоги більш орієнтованого на Захід президента Хав'єра Мілея.