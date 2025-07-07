Блок у своїй деларації висловив "серйозну стурбованість" зростанням мит.

Китай відреагував на погрозу президента США Дональда Трампа запровадити нові 10%-ві мита щодо країн, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС. У Пекіні зазначили, що Організація не прагне до конфронтації і не націлена на будь-яку країну.

"БРІКС - це важлива платформа для співпраці між країнами, що розвиваються, з ринками, що формуються. Вона виступає за відкритість, інклюзивність і готовність до співпраці. Вона не є блоком для конфронтації і не спрямована проти будь-якої країни. Що стосується підвищення мит США, то Китай уже не раз чітко висловлював свою позицію. У торгових і тарифних війнах немає переможців, а протекціонізм ні до чого не призводить", - заявила представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, пише Newsweek.

На своєму саміті блок БРІКС засудив підвищення мит і нападки на Іран, але утримався від звинувачень на адресу Трампа. Декларація групи, в якій також засуджуються військові дії Ізраїлю на Близькому Сході, обійшла стороною Росію і лише раз згадала про війну в Україні.

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У документі, побічно спрямованому проти США, висловлено "серйозну стурбованість" зростанням мит, які "не відповідають правилам СОТ (Світової організації торгівлі)". При цьому зазначено, що ці обмеження "загрожують скоротити світову торгівлю, порушити глобальні ланцюжки поставок і внести невизначеність".

Саміт БРІКС - останні новини

Дводенний саміт БРІКС був відзначений відсутністю двох найвпливовіших членів. Голова Китаю Сі Цзіньпін не був присутній на саміті БРІКС уперше відтоді, як очолив свою країну в 2012 році. Володимир Путін, який виступав у режимі відеоконференції, як і раніше, уникає поїздок за кордон через міжнародний ордер на арешт, виданий після вторгнення в Україну.

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