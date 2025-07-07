Президент США не уточнив, які політичні заходи він вважає "антиамериканськими".

Президент Дональд Трамп пригрозив запровадити додаткове 10%-ве мито для будь-якої країни, що приєднається до "антиамериканської політики БРІКС". Такий крок ще більше посилить невизначеність у світовій торгівлі.

"Будь-яка країна, що приєдналася до антиамериканської політики БРІКС, обкладатиметься додатковим 10%-м митом. Винятків із цієї політики не буде", - цитує Трампа видання Bloomberg.

При цьому американський лідер не уточнив, які політичні заходи він вважає "антиамериканськими", і не надав подробиць щодо того, коли можуть бути введені ці мита.

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"Коментарі Трампа - попереджувальний постріл для країн з ринками, що розвиваються, які хочуть піти шляхом БРІКС", - сказав трейдер StoneX Financial Inc. у Сінгапурі Мінцзе Ву.

БРІКС, група країн, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, провела минулими вихідними саміт, на якому засудили напади США та Ізраїлю на Іран і закликали уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу вивести війська із сектору Гази. Вони закликали до "справедливого і міцного" врегулювання конфліктів на Близькому Сході. Серед учасників саміту були прем'єр-міністр Китаю Лі Цян і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Представник Піднебесної сказав, що країни БРІКС мають узяти на себе провідну роль у просуванні реформ у сфері глобального управління та відстоюванні мирного врегулювання міжнародних суперечок.

"Сьогоднішній світ більш нестабільний, зростає односторонність і протекціонізм. Китай готовий працювати з країнами БРІКС, щоб просувати глобальне управління в справедливішому, розумнішому, ефективнішому та впорядкованішому напрямку", - сказав Лі.

БРІКС - головні новини

У жовтні 2024 року Росія заявила про намір порушити домінування долара у світовій фінансовій системі, створивши нову систему міжнародних банківських платежів на базі БРІКС. Зокрема, це полегшить обхід західних санкцій.

У відповідь президент США Дональд Трамп попередив, що країни, причетні до спроб скинути долар зі світового п'єдесталу, отримають 100%-ве мито на експорт своїх товарів до США.

Влада Індії поспішила запевнити, що БРІКС не потрібна своя власна валюта, яка б стала альтернативою для долара.

На минулих вихідних у Бразилії відбувся саміт БРІКС, на який відмовилися приїжджати Володимир Путін і глава Китаю Сі Цзіньпін, хоча останній за 12 років не пропустив жодної зустрічі. The Guardian пише, що лідерам Росії та Китаю просто більше не цікава організація.

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