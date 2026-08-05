В CNN заявили, що США критично вичерпали арсенали ППО: Гегсет різко відреагував

Гегсет заявив, що інформація про нібито критичне скорочення запасів американських ракет не відповідає дійсності та звинуватив ЗМІ у поширенні фейків.

Міністр оборони США Піт Гегсет спростував повідомлення американських ЗМІ про те, що збройні сили США нібито вичерпують запаси ключових ракет. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X.

Гегсет відреагував на сюжет телеканалу CNN, в якому з посиланням на джерела стверджувалося, що американські військові вже використали близько 80% запасів ракет до системи протиракетної оборони THAAD.

"Цей титр не відповідає дійсності, CNN. Ганьба вам. Ми ще недостатньо ненавидимо фейкові новини", – написав глава Пентагону.

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Що передувало

Раніше CNN повідомляв, що США витратили майже 80% перехоплювачів THAAD, близько половини ракет Patriot і значну частину інших високоточних боєприпасів.

За даними кількох джерел видання, високопоставлені американські військові керівники попереджають, що запаси боєприпасів Пентагону "небезпечно низькі". Значні витрати ракет могли бути пов'язані з військовими операціями США на Близькому Сході.

Водночас американська влада продовжує нарощувати виробництво озброєння. Нещодавно армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму до 58,6 млрд доларів на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Крім того, у липні адміністрація президента Дональда Трампа звернулася до Конгресу із запитом на виділення 87,6 млрд доларів на фінансування "нагальних потреб", більша частина яких пов'язана з військовою кампанією проти Ірану.

Тоді постійний представник США при ООН Майк Волц запевнив, що Сполучені Штати мають достатньо ресурсів для продовження операцій.

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