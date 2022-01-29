У дослідженні братимуть участь 56 ВІЛ-негативних добровольців.

Компанія Moderna оголосила про початок клінічних випробувань другої вакцини від ВІЛ на основі мРНК.

У дослідженнях братимуть участь 56 осіб, у яких оцінять як переносимість вакцини, так і імунну відповідь. Про це повідомляє видання N + 1.

Вчені відзначають, що вакцини від ВІЛ поки не дуже добре справляються зі своїм завданням: в доклінічних і клінічних випробуваннях експериментальні препарати зазнали невдачі. Найвищу ефективність -30 відсотків- показала комбінація векторної вакцини з пептидною вакциною, клінічні випробування якої проходили в Таїланді.

Читайте також"Омікроном" і "Дельтою" можна заразитися одночасно: у Moderna попереджають про ще більш небезпечну мутацію COVID-19У новому препараті Moderna мРНК кодує імуноген eOD-GT8 60mer, на який виробляються антитіла проти одного їх ділянок білка Env ВІЛ. За допомогою цієї ділянки вірус зв'язується з глікопротеїном CD4 лімфоцитів. У компанії кажуть, що такі антитіла мають широкий спектр дії, тобто повинні працювати проти більшості штамів ВІЛ. Це може допомогти подолати проблему частих мутацій вірусу.

У дослідженні братимуть участь 56 здорових, ВІЛ-негативних добровольців, яким введуть вакцину, а потім протягом шести місяців спостерігатимуть за їх станом. Медики також оцінять імунну відповідь, яку викликає вакцина, щоб зрозуміти, як добре виробляються антитіла до ВІЛ. Дослідження планують завершити в травні 2023 року, але попередні результати можуть з'явитися раніше.

Нагадаємо, раніше в США схвалили ін'єкції для профілактики ВІЛ.

Apretude - суспензію для ін'єкцій ліків каботегравіру з розширеним вивільненням - у США дозволено застосовувати дорослим і підліткам з групи ризику вагою не менше 35 кг, щоб зменшити можливість передачі ВІЛ статевим шляхом.

Вас також можуть зацікавити новини: