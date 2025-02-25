Першим серйозним випробуванням для нових відносин між Сполученими Штатами Америки та Росією стане небажання кремлівського правителя Путіна піти на припинення вогню в Україні.

Як пише Bloomberg, Кремль не демонструє намірів поступатися або послаблювати бойові дії, тоді як Вашингтон вже відмовився називати Росію агресором, а також заявив про нереалістичність вступу України до НАТО та повернення окупованих Росією територій.

Російські співрозмовники повідомили виданню, що у Москві обережно ставляться до потепління у відносинах між Трампом і Путіним, оскільки не до кінця розумують стратегію Білого дому й остерігаються пасток. А допис Трампа, в якому той називає президента України Володимира Зеленського диктатором, взагалі приголомшив чиновників Кремля.

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Розбіжності полягають в тому, що Трамп хоче забезпечити припинення вогню до Великодня, а також підтримує відправлення європейських миротворців в Україну, тоді як Москва виступає проти розміщення іноземних військ, а також прагне обмежити українські Збройні сили.

Старший науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia Тетяна Станова вважає, що наразі перспектива великої угоди є малоймовірною:

"Ключовою метою Путіна залишається "дружня Україна", де йдеться не про територіальні розмежування чи безпеку лінії зіткнення, а про гарантії того, що Україна в цілому зверне зі шляху розвитку Заходу".

Переговори між США та Росією

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