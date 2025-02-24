Зеленський наголосив, що Путін не подарує Україні миру, і тому цей мир треба вибороти силою, мудрістю та єдністю України, Європи та США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що передав президенту США Дональду Трампу факти про порушення Росією усіх режим припинення вогню у минулому. Про це глава держави сказав під час виступу на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

"Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир. Не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю. Нашою з вами співпрацею. Мир неможливо просто оголосити за одну годину. Не можливо оголосити за один день - сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль. Така реальність", - наголосив Зеленський.

Також президент розповів про візит спеціального представника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

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"Коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому і передав президенту США документ з переліком всіх cease-fires (припинень вогню - УНІАН), з конкретними датами, які Росія зламала. Тому, мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.

Як відзначив Зеленський, війна триває проти України, і у цьому зв'язку, Україна має бути за столом переговорів разом з Європою. Зеленський сказав:

"Стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже безпека та доля Європи не отже визначатися без Європи. Україна, Європа разом з Америкою. Ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезавантаження чи замирення".

Режими припинення вогню на Донбасі

Як відомо, у 2014-2022 роках в рамках засідань Тристоронньої контактної групи за участі представників України, Росії та ОБСЄ безліч разів погоджувалися режими припинення вогню в окремих районах Донецької і Луганської областей, але ці режими припинення вогню завжди порушувалися російськими найманцями і бойовиками.

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