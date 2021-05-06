Алкогольний напій понад рік визрівав на орбіті Землі.

Аукціонний дім Christie's продає пляшку французького вина, яке понад рік визрівало на орбіті Землі.

Як зазначається на сайті Christie's, вино Petrus 2000, виготовлене з винограду регіону Бордо врожаю 2000 року, 14 місяців провело на борту Міжнародної космічної станції, куди його відправили у листопаді 2019 року.

Читайте такожРік на орбіті: з МКС на Землю відправили пляшки з вином (відео)Загалом на МКС тоді побували 12 пляшок, і в січні 2021 їх повернули на Землю космічним кораблем Dragon компанії SpaceX. Це перше вино, яке подорожувало до МКС і повернулося на Землю з дотриманням усіх необхідних контрольованих умов.

Для зберігання "космічного" вина, виставленого на продаж, паризькі дизайнери створили спеціальний футляр. До набору додаються графин, склянки та штопор, зроблений з метеорита, а також пляшка "земного" Petrus 2000, щоб новий власник зміг по-справжньому оцінити вплив космосу на напій.

Вартість виставленої на аукціон пляшки оцінюють у мільйон доларів, при тому що пляшку звичайного Petrus 2000 можна придбати приблизно за 6 тис. дол. Кошти від продажу планують спрямувати на фінансування нових космічних місій та досліджень.

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Переклад: Катерина Комолова