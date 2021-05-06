14 пляшок вина Petrus 2000 понад рік провели на МКС / фото christies.com

Аукціонний дім Christie's продає пляшку французького вина, яке понад рік визрівало на орбіті Землі.

Як зазначається на сайті Christie's, вино Petrus 2000, виготовлене з винограду регіону Бордо врожаю 2000 року, 14 місяців провело на борту Міжнародної космічної станції, куди його відправили у листопаді 2019 року.

Читайте такожРік на орбіті: з МКС на Землю відправили пляшки з вином (відео)Загалом на МКС тоді побували 12 пляшок, і в січні 2021 їх повернули на Землю космічним кораблем Dragon компанії SpaceX. Це перше вино, яке подорожувало до МКС і повернулося на Землю з дотриманням усіх необхідних контрольованих умов.

Для зберігання "космічного" вина, виставленого на продаж, паризькі дизайнери створили спеціальний футляр. До набору додаються графин, склянки та штопор, зроблений з метеорита, а також пляшка "земного" Petrus 2000, щоб новий власник зміг по-справжньому оцінити вплив космосу на напій.

Вартість виставленої на аукціон пляшки оцінюють у мільйон доларів, при тому що пляшку звичайного Petrus 2000 можна придбати приблизно за 6 тис. дол. Кошти від продажу планують спрямувати на фінансування нових космічних місій та досліджень.

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Переклад: Катерина Комолова