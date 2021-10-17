У Греції двоє українських громадян загубилися на горі Афон через щільний туман.
Про інцидент з українцями повідомляє видання "eKathimerini".
Поліція заявила, що двоє українських паломників, які зникли у п'ятницю ввечері, 15 жовтня, були знайдені виснаженими, але неушкодженими.
Правоохоронці виявили українців здоровими біля притулку, який належить монастирю Велика Лавра.
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Двоє українців у щільному тумані відстали від шести їхніх співгромадян і повернули в інший бік.
До операції з пошуку були залучені 14 поліцейських, вісім пожежників, а також монахи, які добре знають місцевість.
Раніше стало відомо, що громадяни України потрапили у біду в Польщі вранці 14 жовтня – біля села Магнушовіце (громада Немодлін) пасажирський автобус в’їхав у кузов вантажівки, у результаті аварії постраждали п’ятеро наших земляків.
Постраждалих українців госпіталізували. Всього в автобусі знаходилися вісім осіб.