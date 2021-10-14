Серйозна аварів в Польщі трапилася у четвер вранці, дізналися журналісти.

У Польщі автобус з громадянами України потрапив у ДТП, в результаті аварії постраждали п’ятеро наших земляків.

Аварія в Польщі сталася у четвер, 14 жовтня, вранці на автостраді А4 у напрямку Вроцлава, повідомляє "NTO.pl".

За його даними, пасажирський автобус в’їхав у кузов вантажівки біля села Магнушовіце (громада Немодлін).

Читайте такожУ Польщі українець напав з ножем на дружину і сина: він каже, що хотів захистити сім'юОбидва транспортні засоби їхали в одній смузі.

В автобусі перебувало вісім осіб, всі вони громадяни України.

П’ятеро з них були доставлені до лікарні, повідомила прес-офіцер штабу муніципальної поліції в Ополі.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що в Польщі 11 жовтня в одному з хостелів виявили мертвою громадянку нашої держави. За даними міністерства, громадянка України знаходилася на польській території на законних підставах.

Польські ЗМІ писали, що загадково померла 51-річна українка. Журналісти дізналися, що наша землячка знепритомніла в хостелі, і їй викликали швидку допомогу.

За попередніми даними, медики не змогли врятувати пацієнтку.

Автор: Вікторія Токарєва