Проголошення незалежності Ічкерії послужило приводом для початку Першої чеченської війни в 1994 році.

Чеченська Республіка, що входить до складу Росії, наразі іменується в додатку "Картах" (Apple Maps) як заборонена в країні Чеченська Республіка Ічкерія.

Про це повідомляють українські користувачі продукції Apple.

Варто зазначити, що влада Росії внесла "Чеченську республіку Ічкерію" до списку терористичних організацій.

Офіційних коментарів від компанії щодо цього поки що не надходило.

Ічкерія вважається невизнаним державним утворенням, яке існувало на території РФ після розпаду Радянського Союзу.

Незалежність ЧРІ була проголошена влітку 1991 року. Після цього Збройні сили Росії спробували силою реінтегрувати бунтівну республіку, але зазнали поразки. Це послужило приводом для початку Першої чеченської війни в 1994 році.

Читайте такожУ Google Maps з'явиться нова функція, яка може убезпечити від інфікування COVID-19Ліквідувати ЧРІ вдалося лише в результаті Другої чеченської війни у 2000 році. Відтоді сама організація, її символіка та участь в ній знаходяться під забороною.

На офіційному рівні Україна не визнає Чеченську республіку Ічкерію, але й не вважає її терористичною організацією.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого року на картах Google на кілька годин перейменували Гончарівський парк у Москві на "Парк хворих Короновірусом".

Автор: Станислав Кожемякин