Журналісти отримали проект промови, з якою виступить голова Європейської ради.

На засіданні Ради безпеки ООН, що відбудеться сьогодні, президент Європейської Ради Шарль Мішель напряму звернеться до Китаю з проханням підштовхнути Росію до "справедливого миру" в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters, якому вдалося ознайомитися з чернеткою його промови.

Так, у своєму виступі Мішель закликатиме до "справедливого миру, який поважає Статут ООН і його основні принципи — територіальну цілісність суверенної нації".

"Як відповідальні нації, давайте об’єднаємо зусилля, щоб переконати Росію припинити цю злочинну війну, яка завдає шкоди багатьом", — йдеться в проекті промови.

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За словами дипломатів, віце-президент Китаю Хань Чжен перебуває в Нью-Йорку на щорічній зустрічі світових лідерів на Генасамблеї ООН. Як очікується, він візьме участь у засіданні Радбезу. На цьому ж засіданні має з'явитися також і президент України Володимир Зеленський.

Reuters нагадує, що Китай утримався від голосування Генеральної асамблеї ООН за резолюцію із вимогою до РФ негайно вивести війська з України. У лютому 2022 року ця резолюція отримала підтримку більшості країн-членів ООН.

"Пекін заявив, що необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, але – на знак занепокоєння Росії щодо НАТО – вважає, що всі проблеми безпеки повинні бути розглянуті", – пише агенство.

Генасамблея ООН – останні новини

Як писав УНІАН, вчора в ООН стартувала щорічна сесія Генеральної асамблеї ООН. Серед перших на ній виступив президент США Джо Байден. У своїй промові він назвав низку причин, чому світ має підтримати Україну у її обороні від російської агресії, а не змушувати до поступок.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський теж виголосив промову з головної трибуни світу і окреслив український погляд на те, як має виглядати справедливий мир. Зокрема він презентував мирний план України з 10 пунктів, а прихильникам домовленостей з Москвою нагадав про те, чим скінчилися домовленості з Путіним для Євгена Пригожина.

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