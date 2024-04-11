За його словами, Франція не може відмовитися від України, тому що вона розташована за 1500 кілометрів від неї.

Президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з главами компаній військово-промислового комплексу країни зажадав прискорити перехід до військової економіки.

"Світ змінюється, і ми всі повинні виробляти більше, щоб підтримати Україну перед обличчям цієї агресії і захистити себе", - сказав він, повідомляє BFMTV.

Він зазначив, що ця динаміка запускається по всій Європі та по всьому світу. За його словами, Франція вже потроїла темпи виробництва САУ Caesar, які постачає в Україну.

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Щодо виробництва боєприпасів, він запевнив, що компанія Eurenco вже подвоїла виробництво зарядів від початку війни в Україні.

"Ми хочемо піти ще далі", - додав Макрон.

Він вважає, що Франція не може відмовитися від України, тому що вона розташована за 1500 кілометрів від неї.

"Іншими словами, це наша власна безпека. Це шанс для Європи жити в мирі", - заявив він.

Також Макрон заявив, що Євросоюзу, можливо, доведеться узгодити більше обіцяних 50 млрд євро допомоги Україні, якщо США припинять підтримувати Київ.

Допомога Україні від Франції - деталі

Франція незабаром передасть Україні 78 САУ Caesar. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьєн Лекорню. На пресконференції він додав, що між Францією, Україною та Данією досягнуто домовленості щодо фінансування, що дасть змогу країні "швидко доставити" гаубиці українській стороні. За його словами, Франція також наростить постачання снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби Києва в боєприпасах для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Зазначається, що Париж поставив за мету передати Україні у 2024 році 80 тис. снарядів для 155-мм гармат. З початку повномасштабної війни 24 лютого 2024 року було поставлено 30 тисяч снарядів.

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